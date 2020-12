Dit zijn 7 mogelijke bijwerkingen van het coronavaccin

Nu Groot-Brittannië het eerste coronavaccin heeft goedgekeurd, brengt fabrikant Pfizer ook meer informatie voor het grote publiek naar buiten. Uit de bijsluiter valt op te maken dat er maar weinig bijwerkingen te verwachten zijn. In vergelijking met andere vaccins zijn het er wel méér.

Zeven bijwerkingen kwamen vaak voor bij de testgroep. Of en welke bijwerkingen optreden, verschilt per persoon.

Uit de vijf kantjes tellende bijsluiter voor het vaccin (officieel: COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2) blijkt dat de testgroep zeven symptomen vaak benoemde. Dit waren: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen, en pijn op de plek van de injectie. Onder 1 procent van de groep kwamen ook algehele malaise en gezwollen lymfeklieren voor. Het waren geen ernstige klachten, de meeste mensen voelden zich na een enkele slechte dag weer beter.

Als miljoenen mensen worden gevaccineerd, komen ook de eventuele zeldzame bijwerkingen aan het licht. Bij kleinere studies met een paar honderd mensen vallen die nog niet op. Omdat Nederland iets langer doet over de goedkeuring van het vaccin dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië, zullen er tegen de tijd dat het vaccin hier beschikbaar komt mogelijk meer (zeldzame) bijwerkingen bekend zijn.

Ernstige bijwerkingen zeldzaam

Een ernstige bijwerking blijft een zeldzaamheid. Afgelopen zomer verscheen er nog een overzichtsstudie in het medisch vakblad Annals of Internal Medicine waaruit bleek dat vaccins de afgelopen decennia ‘opvallend veilig’ zijn geweest. Bovendien is de fabrikant verplicht het vaccin op werkzaamheid en op bijwerkingen te blijven volgen als het eenmaal is goedgekeurd en op de markt gebracht.

