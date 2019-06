Dit is de bijzondere eigenschap van bloedgroep O-negatief

Er bestaan verschillende typen bloed, maar zeg eens eerlijk: weet jij welke bloedgroep jij hebt? En zo niet, is dit dan erg?

Het is vandaag Wereld Bloeddonordag. Op deze dag staan we even stil bij het feit dat maar liefst 330.000 Nederlands vrijwillig bloed geven. Dat is bijzonder, maar ook van levensbelang. Er worden jaarlijks in Nederland 20.000 levens gered dankzij een bloedtransfusie of toediening van bloedproducten.

Fatale gevolgen

Het is belangrijk dat de donor hetzelfde bloed heeft als de ontvanger, want wanneer je bloed uit een verkeerde bloedgroep krijgt toegediend kan dit dodelijke gevolgen hebben. Bij een ‘verkeerde’ bloedtransfusie zal je immuunsysteem er alles aan doen om het nieuwe bloed af te stoten en dit kan fatale gevolgen hebben. Maar zeg eens eerlijk: weet jij welke bloedgroep je hebt?

Verschillende typen

Je bent waarschijnlijk niet de enige die dit niet weet, maar liefst de helft van alle Nederlanders kent zijn of haar bloedgroep niet. Er bestaan 4 verschillende typen bloed: A, B, AB of O. Die laatste komt het meest voor, maar liefst 47% van de Nederlanders heeft bloedgroep O. Daarnaast hebben ook veel mensen bloedgroep A (42%). B (8%) of AB (3%) zijn daarentegen een stuk zeldzamer.

Positief of negatief

Naast de 4 typen wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen positief en negatief. Dat heeft niks met de kwaliteit van het bloed te maken, maar met de oppervlakte van de rode bloedcellen, namelijk de rhesusfactor. Maar liefst 84% van de Nederlanders heeft de rhesusfactor ‘positief’.

Bloedgroep O

Bloedgroep O negatief is een heel bijzondere bloedgroep. Slechts 7% van de Nederlandse bevolking heeft dit bloed, maar het heeft een bijzondere eigenschap. Iedereen kan dit bloed via een bloedtransfusie ontvangen, wat z’n eigen bloedgroep ook is.

Doneren.

Kortom: het is geen ramp als je niet weet welke bloedgroep je hebt. Deze informatie is vooral heel belangrijk voor de artsen bij een medische noodzaak. Jij kunt verder niet heel veel met deze informatie. Mits je bloedgroep O hebt, dan zijn ze bij Sanquin heel blij als je je aanmeldt als bloeddonor. Daar red je namelijk heel veel levens mee. Dit bloed is namelijk ideaal voor noodgevallen. Een patiënt krijgt bij voorkeur bloed van zijn eigen bloedgroep, maar in acute situaties is er soms geen tijd om de bloedgroep van de patiënt te bepalen.

