Bizar: nergens ter wereld zoveel linkshandigen als in Nederland

Je verwacht misschien dat het percentage linkshandigen per land ongeveer gelijk is. Niets is minder waar: ons eigen kikkerlandje heeft het hoogste percentage linkshandigen ter wereld! Dat is best bijzonder.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar linkshandigen en de website Leftyfretz.com en Statista hebben deze onderzoeksresultaten gebundeld. In onderstaande infographic is te zien dat in Nederland 13.23% van de mensen linkshandig is. We worden op de voet gevolgd door Amerika, daar gaat het om 13.10% van de mensen en Canada waar 12.80% linkshandig is. In China is het wel heel bijzonder als je linkshandig bent, daar schrijft namelijk maar 3.5% van de mensen met links.

Weinig linkshandigen

Hoe het nou komt dat er zo weinig mensen linkshandig zijn? Uit onderzoek blijkt dat in de baarmoeder al bepaald wordt of je als links- of rechtshandige ter wereld komt. Al vanaf week 13 van de zwangerschap hebben baby’s in de baarmoeder al de voorkeur om op hun linker of rechter duim te duimen. Of je links- of rechtshandig bent, zou alles te maken hebben met de verbinding die de hersenen van een ongeboren baby leert te maken met het ruggenmerg. Terwijl het ongeboren kind ontwikkelt, leert het zijn lichaam te controleren en in die periode zal het de voorkeur voor een bepaalde kant vormen. Later, wanneer het kind geboren is en opgroeit, kan het zo zijn dat het een linkse voorkeur heeft, maar toch zijn rechterhand meer gebruikt, doordat het ziet dat zijn ouders, leraren of klasgenootjes meer met de rechterhand werken. Volgens wetenschappers is het vooral deze sociale invloed die ervoor zorgt dat linkshandigen minder voorkomen.

Bron: Statista. Beeld: iStock