Dit is waarom je blaas slapper wordt door thuiswerken

Merk jij dat je de laatste tijd veel vaker moet plassen? En is dat toevallig ook sinds je thuis werkt? Toeval bestaat niet: thuiswerken kan namelijk een slappere blaas als gevolg hebben. Wij leggen je uit hoe dat zit.

De ‘thuiswerkblaas’ is een heus fenomeen. Je blaas is namelijk niet zo blij met al die uren vanuit huis werken.

Sinds we massaal thuiswerken, kampen steeds meer mensen met een slappere blaas. Hoe dat komt? Eigenlijk heeft het alles te maken met het feit dat je thuis op elk moment van de dag de mogelijkheid hebt om naar de wc te gaan. Wanneer je bijvoorbeeld op kantoor werkt, is dit niet altijd het geval.

Oponthoud

Als je op kantoor naar het toilet moet, dan kun je bijvoorbeeld worden vertraagd door een collega waarmee je in gesprek bent of simpelweg omdat de wc een stukje lopen is. Daarnaast is je wc thuis altijd vrij. Maar ook als je onderweg bent van en naar je werk kan het dat je je plas eventjes moet ophouden, doordat je in de file staat of een lange reis maakt met het openbaar vervoer.

Langer ophouden

Huisarts Kandi Ejofor vertelt aan Metro UK: “Vóór COVID-19 waren we op ons werk vaak drukker en ook na werktijd een stuk actiever. Daardoor houd je eigenlijk automatisch je plas langer op voor je naar het toilet gaat. Nu we massaal thuiswerken én minder tijd buiten de deur doorbrengen met vrienden, zien we bij steeds meer mensen dat ze vaker plassen en hun blaas daarom slapper wordt.”

Gewenning

Dat je blaast went aan zo vaak plassen, kan leiden tot een -jawel- verschrompelde blaas: “Als je vaak plast, betekent dat dat je blaas went aan het vasthouden van minder en minder urine. En als een soort ballon, gaat ‘ie dan wat verslappen en verschrompelen.” Als dit het geval is, geeft je blaas bij steeds kleinere beetjes urine je al het gevoel dat je moet plassen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Blaas trainen

Bij een overactieve blaas moet je dus heel vaak plassen en dit kan zelfs leiden tot ongewenst urineverlies. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Hoe je dat volgens huisarts Kandi Ejofor moet doen? Je plas langer ophouden! “Probeer het steeds vijftien minuten langer op te houden, tot je op de bedoelde drie uur tussen twee plastripjes zit”, adviseert de arts.

Wat je volgens haar vooral niet moet doen, is minder water drinken.

Last van een blaasontsteking? Dokter Rutger vertelt wat je er zelf tegen kunt doen

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro UK. Beeld: iStock