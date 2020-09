Dit zouden vrouwen van elke leeftijd over hun blaas moeten weten

Om de haverklap moeten plassen, een blaasontsteking; hoe ouder je wordt, hoe meer last je krijgt van blaasproblemen. Belangrijk dus om goed voor je blaas te zorgen. Wat dat precies inhoudt, verschilt echter per leeftijd.

Een ding is sowieso goed voor je blaas: vermijd stress zoveel mogelijk.

Doktoren zeggen dat dit de leeftijd is waarop veel vrouwen te maken krijgen met ‘blaaslekkage’, aangezien veel vrouwen van deze leeftijd een kindje krijgen. Door de zwangerschap en bevalling kun je je bekken te veel belasten en zelfs beschadigen waardoor het lastiger wordt om je blaas onder controle te houden. Dit veroorzaakt ongewild urineverlies. In sommige gevallen kan de drang om te plassen zo sterk zijn, dat je het echt niet meer kan ophouden en je blaas gaat lekken.

Dokter Jeannine Marianne, assistent-professor aan de Harvard Medical School, zegt tegen de Amerikaanse website Well and good: “Vanwege het stigma dat nog steeds bestaat rond het lekken van de blaas, maken vrouwen in deze leeftijdsgroep vaak de fout om menstruatieproducten te gebruiken om urine-incontinentie te behandelen.”

Dit is een groot probleem. Omdat menstruatiebloed en urine heel andere soorten vloeistoffen zijn. Producten die ontworpen zijn om menstruatiebloed te absorberen zijn dan ook niet bedoeld om je te beschermen tegen urineverlies. Dit is waarom velen last hebben van een nat en ongemakkelijk gevoel.

Ook tijdens je zwangerschap kan je last hebben hebben van een nat en ongemakkelijk gevoel. Je lichaam probeert tijdens de zwangerschap sneller bepaalde stoffen te verwijderen, een vergelijkbaar gevoel met ongewenst urineverlies.

Zwangerschap kan ook andere blaas gerelateerde klachten met zich meebrengen. Zo kan het zijn dat je later in de zwangerschap meer behoefte hebt om te plassen doordat je baarmoeder groeit en op je blaas drukt. Ook hierdoor kan je last krijgen van urineverlies.

Als je tijdens je zwangerschap klachten krijgt wat betreft de blaas is het verstandig het zekere voor het onzekere te nemen en contact op te nemen met de huisarts. Blaasontstekingen kunnen namelijk overgaan in nierinfecties, die de gezondheid van een zwangerschap kunnen bedreigen.

De gezondheid van je blaas als 40-jarige:

Naarmate we ouder worden, wordt de kans op urinewegaandoeningen groter, zegt dokter Peter Stahl, uroloog en klinisch directeur in de gezondheidszorg, dus is het belangrijk dat wanneer je 40 jaar of ouder bent op de hoogte bent van veranderingen die spelen in en rondom je blaas. Dit zodat je vertrouwd raakt met de tekenen en symptomen van blaaskanker.

Behalve bij blaaskanker, komt een overactieve blaas veel voor op deze leeftijd. “Een overactieve blaas komt veel voor en is een veelvoorkomende oorzaak van urineproblemen bij vrouwen”, zegt Stahl tegen Well and good. “De blaasspier kan op middelbare leeftijd verzwakken. Wat ervoor kan zorgen dat je je blaas niet helemaal leeg kan plassen. Daardoor kun je sneller vatbaar zijn voor urineweginfecties en in ernstigere gevallen, nierstoornissen.”

Als je 40er bent, is het belangrijk om regelmatig je bekkenbodemspieren te trainen”, zegt dr. Marianne. Als je veel last hebt van stress is het de kunst om geen koffie en koolzuurhoudende dranken te gebruiken, want dat zijn veelvoorkomende triggers die blaasproblemen veroorzaken, meent ze.

De gezondheid van je blaas als 50-jarige:

Je blaas wordt gevoeliger naarmate je ouder wordt, dus is het belangrijk om irriterende stoffen zoals bleekmiddel en geur te vermijden. Deze irriterende stoffen komen vaak voor in incontinentieproducten zoals vervangend ondergoed. Let dus goed op de etiketten.

Gelukkig zijn er voor blaasproblemen veel veilige en effectieve medische behandelingen en/of medicijnen beschikbaar. Vraag je dokter om advies. Belangrijk is om te weten dat je niet de enige bent die naarmate zij ouder wordt, worstelt met controle over de blaas. Zo’n 50 procent van de vrouwen van 80 jaar en ouder heeft een probleem met de controle over de blaas.

Nog wat algemene tips van de deskundigen: let goed op op je vochtinname en probeer je blaas de hele dag op schema te houden. Houd je plas dus niet op en let op dat je koffie en koolzuurhoudende dranken vermijdt. Zo voorkom je een overactieve blaas en daarmee de kans op blaasproblemen.

Toch een blaasontsteking gekregen? Bekijk dan hier wat je moet doen:

Bron: Wellandgood. Beeld: iStock.