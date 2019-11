Libelle Legt Uit: is bladerdeeg of filodeeg gezonder?

Als je lekkere appelflappen wilt bakken is het handig om daar bladerdeeg voor te gebruiken. Ook voor hartige hapjes is dit diepvriesdeeg ideaal. Maar is filodeeg eigenlijk niet een betere en gezondere keuze? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen de twee? Libelle legt het je haarfijn uit.

Met beide pakjes deeg kun je allerlei ovengerechten in een handomdraai op tafel zetten, zonder eerst zélf in de weer te hoeven gaan met meel. Toch zit er een wezenlijk verschil tussen blader- en filodeeg.

Bladerdeeg

Bladerdeeg wordt gemaakt van slechts 3 simpele ingrediënten, namelijk bloem, water en boter. Het bestaat uit heel veel dunne laagjes deeg, waardoor het erg goed kan rijzen. Het bevat per 100 gram zo’n 337 calorieën, 19 gram vet en 35 gram koolhydraten en 5,7 gram eiwitten.

Filodeeg

Filodeeg is gemaakt van dezelfde ingrediënten als bladerdeeg, alleen is de boter hierbij vervangen door olie. In tegenstelling tot bladerdeeg bestaat het niet uit meerdere lagen, waardoor het dus ook minder goed rijzen kan. Maar het wordt juist weer wél sneller krokant. Dit deeg bevat een stuk minder calorieën en vet: 287 calorieën per 100 gram en slechts 0,2 gram vet. Filodeeg bevat echter veel meer koolhydraten, namelijk 62,1 gram.

Conclusie

Welke van de twee is nou gezonder? Met het zicht op het aantal calorieën en vet komt filodeeg als de gezondste variant uit de bus. Maar als je een baksel maakt dat flink moet rijzen, kun je toch écht beter voor bladerdeeg kiezen. Dan maar ietsje minder gezond. Want af en toe een lekker hapje moet volgens ons gewoon kunnen.

