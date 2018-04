Libelle Legt Uit: helpt een blarenpleister ook om een blaar te voorkomen?

Nieuwe schoenen waar je flinke blaren door krijgt of blaren doordat je jouw favoriete zomerschoenen weer wilt dragen? Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar helpt het om daarom preventief een blarenpleister te plakken?

Een pakje blarenpleisters meenemen in je tas is altijd een goed idee, maar is het ook een goed idee om deze al te plakken als je denkt dat er een kans is dat je weleens een blaar kunt krijgen? Volgens de informatie op websites van de aanbieders van de pleisters blijkt het inderdaad te kunnen werken als je een blarenpleister plakt voor je een blaar hebt.

Tweede laagje huid

Een blarenpleister is eigenlijk een soort tweede laagje huid waardoor en minder wrijving is tussen de huid en de schoen, waardoor een blaar ontstaat. Daarom kan het helpen om alvast te plakken voor je een blaar hebt. Je zou daar ook sporttape of Leukoplast voor kunnen gebruiken. Dit is net zo stevig en blijft misschien net wat beter plakken. Een lange wandeling op het programma? Wrijf dan wat talkpoeder over de tape zodat de pleister niet aan je sok blijft plakken.

Beeld: iStock.