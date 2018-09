Libelle Legt Uit: is blauw licht slecht voor je huid?

Bij de drogist liggen tientallen speciale crèmes in de schappen die je zouden beschermen tegen het blauwe licht van je smartphone of tablet. Klinkt ideaal, maar is dat blauwe licht eigenlijk wel slecht voor je huid?

Blauw licht zou leiden tot vroegtijdige huidveroudering en zou het risico op huidkanker vergroten. Dat is niet niks, maar klopt dit wel? En waarom liggen er in de winkel dan allerlei crèmes om ons te beschermen?

Onafhankelijk

Tamar Nijsten is hoogleraar dermatologie aan het Erasmus MC en noemt dit een broodjeaapverhaal, waar veel bedrijven geld aan verdienen. De makers van de crèmes beroepen zich op dubieuze onderzoeken uit Duitsland, New Mexico en Engeland. Bovendien zit er nog een ander een addertje onder het gras. De onderzoekers hebben samengewerkt met farmaceutische of cosmetische bedrijven, waardoor ze geen onafhankelijk onderzoek hebben gedaan. “Door de inmenging van deze bedrijven weet je dat er belang meespeelt: geld verdienen. En daar mag je enige achterdocht bij voelen”, legt hij aan het AD uit.

Gevaarlijke uitspraak

Bovendien komt er uit het onderzoek nog steeds geen wetenschappelijk bewijs. Er werden ledlampen op een kweekschaaltje met bindweefselcellen gericht. De onderzoekers zagen dat deze cellen minder snel deelden. “Als je dat effect überhaupt al kunt vertalen naar de huid van een mens, zou je kunnen zeggen dat de huid minder elastisch wordt en dus veroudert”, vertelt Nijsten. “Maar oei, oei, oei, dat vind ik dus een gevaarlijke uitspraak.” Volgens hem wordt onze huid nooit blootgesteld aan zo’n grote hoeveelheid blauw licht als tijdens het experiment. Bovendien wordt de huid beschermd door een hoornlaag. Dit is de bovenste laag van onze opperhuid.

Schade

Dr. Olivier Doucet is het hier volledig mee eens. “Volgens mij heeft dit blauwe licht van je computer nog maar een heel kleine impact, zeker in vergelijking met de schade die UV-licht je huid kan berokkenen”, zegt hij tegen HLN.be. “We zitten nog volop in de eerste fase van het onderzoek.

Effect

Ook Kruidvat verkoopt tegenwoordig een spray die je bescherming zou bieden tegen het blauwe licht. Ondanks dat Nijsten de nieuwe spray ‘water met een sterk geurtje’ noemt, zegt een woordvoerder van Kruidvat tegen het AD dat de nieuwe spray wel degelijk beschermt tegen de schadelijke stoffen in blauw licht. “Er bestaan nog geen cosmetische testen. We kunnen dus niet aangegeven hoe groot het effect is van deze spray, maar dat er een positief effect is, zien we wel.”

UV bescherming

Het kan geen kwaad om deze crèmes te smeren, maar verwacht geen wonderen. Hoogleraar Nijsten raadt iedereen wel aan om dagelijks een crème te smeren die UV bescherming biedt. Zonlicht is namelijk wél schadelijk voor je huid.

Bron: AD & HLN.be. Beeld: iStock