Dít is waarom je blauwe kleding moet aantrekken naar je sollicitatie

Bij een sollicitatie wil je natuurlijk een goede indruk achterlaten. Naast je uitstraling heeft ook je kledingkeuze hier invloed op. En blijkbaar kun je het beste blauw aantrekken.

De bekende tv-illusionist Victor Mids weet precies hoe jij met behulp van mindfucks je volgende sollicitatiegesprek positief kunt beïnvloeden. Dat beschrijft hij namelijk in zijn nieuwe boek: Mindf*ck: next level.

Teamplayer

1 van zijn tips is om de kleur blauw te dragen. “Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je het beste iets blauws aan kunt doen naar een sollicitatie”, vertelt Victor. “Daarmee straal je uit dat je goed kunt samenwerken en een goede teamplayer bent.” Blauw staalt oprechtheid, zelfvertrouwen, loyaliteit en vriendelijkheid uit. Daarnaast is blauw een rustige, kalme kleur. Alle tinten blauw zijn dan ook een veilige keuze om te dragen tijdens een sollicitatiegesprek.