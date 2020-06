Waarom je een bloedblaar beter niet kunt doorprikken

Bij gewone blaren is het soms verstandig om de blaar door te prikken, zodat het vocht wordt verwijderd en de huid sneller geneest. Maar hoe zit het eigenlijk bij een bloedblaar?

Een bloedblaar is eigenlijk gewoon een hele diepe blaar, die door een bloedvat heen gaat. Hierdoor vult de blaar zich met bloed en krijgt de blaar een donkerrode kleur.

Net als bij een gewone drukblaar is ook bij een bloedblaar de oorzaak wrijving. Langdurige blootstelling van de huid aan een bepaalde druk of wrijving kan schade veroorzaken aan de huid, waardoor er een blaar ontstaan. Maar een bloedblaar kan ook ontstaan door plotselinge druk op de huid, bijvoorbeeld als er gereedschap op je voet valt.

Infectie

Maar wat moet je doen als je een bloedbaar hebt? Een veelgestelde vraag is of je de bloedblaar mag doorprikken. Het antwoord luidt: nee! Aangezien de blaar diep in de huid zit, is de kans op infectie te groot als je ‘m doorprikt. Ook zal het bloed er dan uit stromen en het zal lastig zijn het bloeden weer te stoppen. Je kunt de blaar daarom het beste gewoon met rust laten, want je huid geneest de blaar vanzelf.

Rust geven

Vind je het lastig om de bloedblaar met rust te laten, dan kan het helpen om een pleister op de blaar te plakken. Op die manier bescherm je toch je huid. Maar let wel op: vervang de pleister dagelijks met een schone, want anders kan het ook gaan infecteren. Wanneer er geen duidelijke oorzaak is voor de blaar, is het beter om even langs de dokter te gaan. In zeldzame gevallen kan een achterliggende zieke of aandoening de oorzaak zijn.

Last van een gewone blaar? Zó kom je een stuk sneller van die pijnlijke blaar af:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: EHBO.nl, Blaren.net. Beeld: iStock