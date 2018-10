Schrik niet gelijk als je volgens de meter een té hoge bloeddruk hebt. Er zijn namelijk genoeg redenen waardoor je bloeddruk hoger lijkt dan ‘ie werkelijk is. Let tijdens de meting daarom op de volgende punten.

De American Heart Association heeft een lijstje gemaakt met dingen die ervoor kunnen zorgen dat je bloeddruk hoger lijkt dan dat hij eigenlijk is. Haal er je voordeel uit.

Ontspannen

Het belangrijkste bij het meten van je bloeddruk is dat je rustig en ontspannen blijft. Ga zitten op een stoel, met je rug tegen de leuning. Dit kan al gauw tien punten schelen bij het resultaat.

Benen niet over elkaar

Als je je benen over elkaar houdt terwijl de dokter je bloeddruk meet, kan je bloeddruk hoger zijn dan normaal. Hou je benen dus uit elkaar als je een onjuiste stijging op de teller wilt vermijden. Zo zit er geen (of minder) spanning op je benen, waardoor je beter kunt ontspannen en je bloeddruk lager is. Dit scheelt je maximaal acht punten. Mocht je trouwens erg klein zijn, zorg er dan wel voor dat je voeten ergens op steunen en niet in de lucht hangen tijdens het meten.

Armen laten steunen

Ook je armen moeten er ontspannen bij liggen tijdens de meting. Leg ze bijvoorbeeld op de armsteun. Hierdoor voel je je zelf veel meer ontspannen en dat zal ook blijken uit het resultaat. Als je je armen langs je laat hangen, kan je bloeddruk met maximaal tien punten verhoogd worden.

Blote arm

Grote kans dat je dokter er zelf ook iets van zegt, maar zorg er altijd voor dat je bloeddruk op een blote arm wordt gemeten. Schrik niet: dit kan vijf tot vijftig punten aan je bloeddruk toevoegen. De meting klopt dan dus van geen kanten. Ook mag de bloeddrukband niet te klein of te groot zijn, anders kan ‘ie ook afwijken van de werkelijkheid.

Lege blaas

Het is het beste als je voordat je aan de beurt bent, nog even naar het toilet gaat. Ook een volle blaas kan er namelijk voor zorgen dat je bloeddruk hoger is dan gewenst. Er kunnen door zo’n tien à vijftien punten bij komen, wat zonde is.

Wees stil

Het is niet erg als je een echte prater bent, maar op sommige moment kun je beter even je mond houden. Dat geldt bijvoorbeeld ook tijdens de meting van je bloeddruk. Vragen beantwoorden, telefoneren, met de dokter praten… al deze dingen kunnen tien punten aan de teller toevoegen.

Bron: De Hartstichting & American Heart Association. Beeld: iStock