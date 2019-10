Libelle Legt Uit: kan kaneel je bloedsuikerspiegel verlagen?

Voor het verlagen van je bloedsuikerspiegel kun je allerlei trucjes uit de kast halen. Van sporten op een lege maag tot minderen met koolhydraten. Het eten van kaneel zou er ook wonderen voor kunnen doen. Maar is dit wel écht zo? Libelle zocht het voor je uit.

Kaneel is sowieso hartstikke gezond. En lekker, dáár kunnen we het volmondig over eens zijn. Wat dacht je van huisgemaakte kaneelbroodjes of appeltjes uit de oven?

Advertentie

Oorsprong

Het specerij komt van oorsprong uit Ceylon, wat het huidige Sri Lanka is. Het woord ‘kaneel’ komt van het Latijnse woord canella, wat ‘stokje’ betekent. Het wordt gemaakt van de binnenste bast van de kaneelboom, wat opgedroogd en opgerold wordt. Daarna wordt dit vermalen tot het welbekende kaneelpoeder dat je in de supermarkt koopt.

Gezondheidsvoordelen

Het toevoegen van dit zoete specerij aan je gerechten heeft allerlei gezondheidsvoordelen. Allereerst hoef je door kaneel minder suiker in je eten of baksels te gebruiken, wat natuurlijk sowieso al een goede keuze is. Maar daarnaast kan kaneel ook nog een gunstige bijdrage leveren aan je gevoeligheid voor insuline.

Fabeltje

Toch is de werking van kaneel niet zo sterk dat het je bloedsuikerspiegel écht doeltreffend kan verlagen, meldt het Diabetesfonds. Wel toonde Pakistaans onderzoek aan dat 1 tot 5 gram kaneel per dag innemen een licht bloedsuiker verlagend effect kan hebben. Of het ook werkt in kleinere hoeveelheden, is echter nog niet bekend.

Onderzoek

Het Diabetesfonds leert dan ook dat er meer onderzoek nodig is, voor er echt gesteld kan worden dat het specerij een positief effect kan hebben op je bloedsuikerspiegel. Wil je de kaneelproef op de som nemen? Dan kun je de keuken induiken om allerlei lekkers met kaneel te bakken, zoals de overheerlijke kaneelrolletjes van croissantdeeg hieronder.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Diabetesfonds, Kruidje Gezond, Puurfiguur. Beeld: iStock