Zó kun je jouw bloedsuikerspiegel doeltreffend stabiliseren

Sporten is gezond, dat staat als een huis boven water. Toch blijkt dat je vanaf nu het beste vóór het nuttigen van je ontbijt de sportschool in kunt gaan, in plaats van eerst een hapje naar binnen te schuiven. Dit zou volgens recent onderzoek namelijk een bevordelijk voor je bloedsuikerspiegel zijn.

Wetenschappers van de University of Bath komen met nieuwe onderzoeksresultaten.

Sporten op lege maag

De betreffende wetenschappers wilden uitzoeken in hoeverre het tijdstip waarop je sport invloed heeft op de stabiliteit van je bloedsuikerspiegel. En dus deden ze hier 6 weken lang onderzoek naar. Dit deden zij door 30 mannen met overgewicht aan een proef te laten deelnemen.

Onderzoeksgroepen

De mannen werden opgedeeld in 3 groepen: 1 groep die voor het ontbijt moest sporten, 1 groep die juist na het ontbijt moest gaan sporten en de laatste groep moest niks aan hun levensstijl veranderen. Voor de eerste 2 groepen gold eenzelfde train- en voedingsschema, zodat hun resultaten perfect gemonitord konden worden.

Stabiele bloedsuikerspiegel

Uit de onderzoeksresultaten kwam een verrassende uitkomst naar voren. Want hoewel de participanten evenveel waren afgevallen, was de bloedsuikerspiegel van de mannen die op een lege maag hadden gesport een stuk stabieler. “Sporten voor het ontbijt blijkt goed te zijn voor het balanceren van de bloedsuikerspiegel, wat belangrijk is bij het bestrijden van risico’s als diabetes en hart- en vaatziekten”, verklaart Hoofdonderzoeker Javier Gonzalez.

