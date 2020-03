Deze bloemen kun je het beste kopen voor mensen met hooikoorts

Met de lente voor de deur is het hooikoortsseizoen ook weer begonnen. Mensen met hooikoorts weten zelf vaak precies door welke boom, plant of bloem ze gaan snotteren, maar het is als familielid of vriendin ook fijn om te weten welke bloemen je wel of niet moet geven.

Je wil het natuurlijk niet op je geweten hebben dat iemand met hooikoorts meteen begint te niezen wanneer jij binnenkomt met een bosje bloemen. Daarom zocht Topbloemen.nl uit welke bloemen een hooikoortspatiënt wel in huis kan hebben zonder à la minute naar de zakdoeken te grijpen.

