Deze influencers roepen alle vrouwen op om bikinifoto online te plaatsen

Linda de Mol verscheen eerder deze maand in bikini op de cover van de nieuwe Linda. Níet gephotoshopt. Ze werd toegejuicht om haar actie, maar kreeg ook kritiek. Voor veel vrouwen ging Linda’s actie namelijk nog niet ver genoeg.

Een groep influencers die meer aandacht wil voor diversiteit in de media en body positivity heeft nu zelf een actie bedacht. De vrouwen roepen andere vrouwen op om ook in bikini of badkleding op de foto te gaan en dit te plaatsen op sociale media.

Body positivity influencers

Saskia Olivieira, een Nederlandse activiste die strijdt voor meer positiviteit rond allerlei soorten lichamen en diversiteit, met meer dan 18.000 volgers is een van de vrouwen die een post heeft gedaan.

“Sinds 2014 spreek ik me uit over body positivity, body confidence en alles wat daarbij hoort. Body positivity is geen hype of trend, het is een community die mensen inspireert en helpt met onder andere acceptatie van het lichaam”, schrijft ze. “Het is een beweging van oorsprong gestart door dikke zwarte vrouwen die niet werden geaccepteerd door de maatschappij. Nu is het een veilige plek voor personen waar ze kunnen zijn wie ze zijn, zonder stigma en vooroordelen.” Ook schrijft ze: “Wij zijn altijd lekker body positief niet alleen in de zomer.”

Mooi zoals je bent

Ook modewinkel Rebels curvy fashion doet mee met de actie. Eigenaresse Els Sprenkeling schrijft over de actie: “Zoals je weet ging Linda in bikini op de cover met #lekkerbodypositief als hashtag. Niet representatief voor de bodypositive movement, want als je eerst op dieet moet, je moet laten bruinen etc. dan sla je de plank finaal mis. Dat is niet waar we voor staan.”

Els is kritisch op Linda de Mol. Ze vindt dat je juist met je rollen en vetjes, zonder bruinvel en met putten in je dijen, mag zijn wie je bent. “Ik merk in de winkel ook zo vaak dat vrouwen niet durven, soms niet eens blote armen, en dat doet me pijn om te zien en te horen want je ben zo mooi. Mooi zoals je bent. Ik ben trots dat ik samen met deze prachtige vrouwen een statement mag maken om een tegengeluid te geven aan Linda.”

In totaal gaat het om 21 Nederlandse en Belgische, vrouwelijke body positity influencers die de actie zijn gestart. Ze roepen ook andere vrouwen op om mee te doen. Els: “Want samen staan we sterk en helpen we veel vrouwen jong en oud om hun lichamen te accepteren en zich vrij te voelen. Post je foto in badpak of bikini met de hashtag #altijdlekkerbodypositief en laat zien waar het echt om gaat.”

