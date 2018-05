Kun je net zo goed bodylotion gebruiken of is after sun écht nodig?

Als we in de zon hebben gezeten dan kan onze huid daar flink van beschadigen. En we weten het allemaal: voor je het weet ben je rood en verbrand door de zon.

De zon op je huid voelt vaak heerlijk, maar het is altijd oppassen geblazen. Want ook als je je met een hoge factor zonnebrandcrème insmeert kun je verbranden.

Wel of niet nodig

Nu zijn er speciale after sun-crèmes die ervoor zorgen dat je huid kalmeert en wordt gehydrateerd als je tijd hebt doorgebracht in de zon. Is het een marketingtruc of werkt het écht beter dan een gewone bodylotion? Ja en nee. After sun bevat vochtinbrengende stoffen zoals glycerine en plantaardige oliën en zelfs ook antioxidanten. Dat is zeker goed voor je huid. Het geeft namelijk allereerst wat verkoeling; precies wat je wel kunt gebruiken na een zonsessie.

Maar volgens Huidarts.com herstelt een after sun je huid niet na een zonnebrand. Het herstelt de huid niet en kan ook eventuele schade aan het DNA niet verminderen. Daarnaast kan vooral de parfum die vaak in het spul zit je huid een beetje geïrriteerd maken.

Kan een bodylotion hetzelfde voor je doen? Als je niets anders in huis hebt, kun je het zeker opsmeren. Maar een bodylotion is vaak een stuk vetter dan after sun, waardoor je huid niet lekker kan ademen. Vooral crèmes die erg vet zijn kun je dus beter vermijden. Maar als je een bodylotion hebt die niet al te vet is, dan kan dat ook goed werken op de huid. Het gaat er vooral om dat er ook werkzame stoffen in zitten net als in after sun, en vaak is dit wel het geval. Goede bodylotions hydrateren de huid ook en bevatten ook antioxidanten.

Volgens het kenniscentrum is het overigens ook nodig om je onder je kleren in te smeren. Hoewel de stof van je kleding wel veel UV-stralen tegenhoudt, houdt het niet alles tegen. Een spijkerbroek is wel wat beter tegen de zon dan een wit t-shirt. Een spijkerbroek heeft automatisch een SPF-factor van ongeveer 150, een wit shirt maar tussen de 4 of 8. En blijf vooral niet te lang in de zon en smeer je elke 2 uur in, dan is de kans dat je verbrandt al iets kleiner.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Huidarts. Beeld: iStock