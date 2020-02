Hamsteren voor het coronavirus: dit kun je het best in huis halen 

Het coronavirus is wereldwijd nieuws en het virus lijkt steeds dichterbij Nederland te komen. Dat zorgt ook voor lichtelijke paniek hier en daar: de handgels vliegen de toonbank over. Gelukkig is er nog niet écht reden voor paniek. Als jij ervoor zorgt dat je weerstand hoog blijft, valt er niet veel te vrezen.

Toch is het wél handig om het een en ander in huis te hebben.

Voedingsmiddelen

Of het nu gaat om het coronavirus of een gewone griep, een beetje voorbereiding is altijd wel fijn. Zorg er daarom voor dat je het een en ander in huis hebt, zodat je de deur in principe niet uit hoeft. Denk hierbij aan huishoudelijke voedingsmiddelen zoals: