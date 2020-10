Dit zijn de signalen van een ‘bore-out’ (en zo ga je ermee om)

Waarschijnlijk heb je weleens van een burn-out gehoord, maar kende je de bore-out ook al? Het heeft precies dezelfde kenmerken als een burn-out, maar de oorzaak is precies tegenovergesteld.

Bij een bore-out voel je jezelf niet oververmoeid door veel te hard werken, maar door een gebrek aan stimulatie en uitdaging op het werk. Dat klinkt misschien gek, maar het is wel iets dat al langere tijd speelt. Deze term bestaat namelijk al sinds 2007.

Mentale gezondheid

Volgens mental health specialist Fatmata Kamara krijgen steeds meer mensen een bore-out door corona. “Of je nu vanuit huis bent gaan werken of toch op locatie moet werken; voor iedereen is er wel iets veranderd. Sommige werknemers zijn overbodig geworden of hebben minder te doen. Het is heel logisch dat zoiets effect heeft op je mentale gezondheid.”

Weinig interactie

De effecten van een burn-out zijn hetzelfde als bij een bore-out, maar de werkdruk is eigenlijk het grote verschil. “Bij een burn-out heb je het gevoel dat er te veel van je wordt gevraagd. Bij een bore-out ligt dan anders. Je hebt dan het gevoel dat je werk je te makkelijk afgaat en dat je niet genoeg wordt uitgedaagd. Weinig interactie met je collega’s helpt daar niet bij.”

Lange termijn

Als je last hebt van een bore-out voel je jezelf vaak uitgeput, verdrietig, angstig, overweldigd en heb je last van een gebrek aan motivatie. De effecten op lange termijn zijn niet mals. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hier last van hebben zich sneller verliezen in alcohol, drugs en ongezond eten. Dit kan dan weer de levensverwachting verminderen.

Zoek steun

Heb je last van een bore-out? Dan is het slim om hiermee naar een huisarts te gaan. Mental health specialist Kamara raadt ook aan om steun te zoeken bij vrienden, familie of een collega. “Ga ook in gesprek met de manager of baas over hoe jullie het werk wel weer uitdagend kunnen maken.”

Privé en werk gescheiden

Als je vanuit huis werkt, kan het lastig zijn om werk en privé gescheiden te houden, maar volgens Kamara is dit extra belangrijk als je last hebt van een bore-out. “Zorg ervoor dat je jezelf tijdens werkuren op je werk concentreert en neem naast een lange lunch regelmatig korte pauzes waarbij je even wegloopt van je laptop.” De specialist raadt de Pomodoro techniek aan. Hierbij werk je 25 minuten en vervolgens houd je een pauze van vijf minuten. “Probeer voor werktijd ook een rustmoment voor jezelf te creëeren waarin je eerst even gaat wandelen of een kop thee drinkt en een boek leest.”

Nieuwe vaardigheden

Verder adviseert Kamara om te concentreren op dingen die jou motiveren en een goed gevoel geven. Schrijf op welke stappen noodzakelijk zijn om doelen te bereiken en vink ze af wanneer het is gelukt. Tot slot is het vinden van een nieuwe hobby ook iets dat kan helpen. “Nieuwe vaardigheden leren, sporten of vrijwilligerswerk doen is een geweldige manier om angstige gevoelens en neerslachtigheid te verminderen. Je kunt alsnog een hoop dingen ondernemen zonder de maatregelen te overtreden.”

Aanpassingen maken

Daar voegt ze aan toe: “Uiteindelijk gaat het om te erkennen dat je een bore-out hebt en te kijken welke aanpassingen je in je leven kunt maken om je beter te voelen. Het is een moeilijke tijd waarin we leven, dus ben een beetje aardig voor jezelf. Doe alles stap voor stap.”

Bron: Redonline. Beeld: iStock