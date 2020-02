Libelle Legt Uit: Helpt Botox tegen migraine?

Misselijkheid, geen licht kunnen verdragen en een bonkend gevoel aan de zijkant van je hoofd: migraine is geen pretje. Tegenwoordig zijn er ook Botoxbehandelingen tegen migraine. Wat houdt dit precies in? En wanneer kom je in aanmerking hiervoor? Neuroloog Pascal Proot geeft uitleg.

“Migraine is een vervelende hoofdpijnaandoening, waar mensen 4 tot 72 uur last van hebben. Misselijkheid, braken, een kloppend gevoel aan 1 kant van het hoofd en geen normale activiteiten kunnen doen zijn kenmerken van migraineaanvallen”, vertelt Proot. Patricia Westhovens kan hierover meepraten. Zij heeft al 40 jaar te maken met migraineaanvallen. “Ik had maandelijks meerdere kleine en grote aanvallen. Vaak zat heb ik sport, werk of feestjes moeten afzeggen. Op vakantie moest ik soms in bed gaan liggen vanwege de pijn”, vertelt Patricia.

Chronische migraineaanvallen

Migraine is vaak genetisch bepaald, maar ook omgevingsfactoren spelen mee. Door hormonen, slaaptekort en prikkels van buiten af, kun je een aanval krijgen. Neuroloog Proot vertelt dat je 2 soorten migraine hebt: episodisch en chronisch. Hij legt uit hoe episodische migraine kan transformeren naar chronische migraine. “Overgebruik van pijnstillers is 1 van de oorzaken ten grondslag aan deze transformatie. Bij episodische migraine heb je enkele dagen per maand migraineaanvallen en bij chronische migraine heb je ruim 15 dagen per maand hoofdpijn.” Bij chronische migraine kom je in aanmerking voor Botoxbehandelingen. Er worden dan 31 injecties volgens een protocol geplaatst rondom het hoofd. “De spieren worden niet verlamd, maar er wordt gezorgd dat dat neurotransmitters, dit zijn overdrachtsstoffen, in het pijnregulerend systeem van de hersenen worden geremd.”

Vergoeding

Patricia doet deze Botoxbehandelingen al 9 jaar met succes. “Ik heb denk ik ieder medicijn uitgeprobeerd dat wordt gebruikt tegen migraine. Niets hielp. Via, via hoorde ik over Botoxbehandelingen tegen migraine. Ik heb me destijds aangemeld voor het proefprogramma en ik had direct resultaat. Van meerdere aanvallen per maand ging ik naar hooguit 3 aanvallen per maand die ik met medicijnen kan verdragen. Voorheen moest ik in een donkere kamer liggen. Om de 3 maanden laat ik mezelf behandelen”, vertelt Patricia. Proot legt uit dat de Botoxbehandelingen tegen migraineaanvallen sinds 2016 worden vergoed als je aan de criteria voldoet. Zo moet je kunnen aantonen dat je andere behandelingen voor migraine gedurende 3 maanden hebt geprobeerd, die telkens faalden. Daarnaast mag je niet overmatig gebruik maken van medicatie en wordt de behandeling alleen vergoed als de injecties worden gegeven door een neuroloog of hoofdpijnspecialist.

Niet voor iedereen

Hoewel de behandelingen voor Patricia hebben gewerkt, wil het niet zeggen dat het voor elke migrainepatiënt werkt. Als de 3e behandeling niet effectief is, kun je ervoor kiezen om te stoppen. “Iedere migraine is anders”, vertelt Proot. Hij raadt ook niet iedereen een Botoxbehandeling aan. “Laat eerst de juiste diagnose stellen en kijk naar klassieke preventieve behandelingen. “

Hoofdpijnagenda

Last van migraineaanvallen? Dan raadt Proot je aan om een hoofdpijnkalender bij te houden. “Met een hoofdpijnagenda krijg je meer inzicht in de soort hoofdpijn. Welke hoofdpijnen zijn aanwezig? Hoe vaak? Wat zijn de begeleidende symptomen en is er een verband met de hormonale cyclus bij vrouwen? Op deze manier krijgt zowel de patiënt als de neuroloog een beter inzicht.”

