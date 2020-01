Heb je ’s avonds voor het slapen regelmatig last van brandend maagzuur? Dan is het misschien verstandig om deze producten voortaan van je menu te schrappen.

Brandend maagzuur is een klacht waarbij er wat maagzuur omhoogkomt in de slokdarm. Dit kan komen doordat de spieren die je maag afsluiten niet zo goed meer werken na het eten of drinken. Dit kan voor oprispingen en een vervelend brandend gevoel zorgen.

Koolzuurhoudende dranken

De bubbels zorgen ervoor dat er een zuur randje aan het drinken zit. Die zuren hebben invloed op de kleppen die de maag en de slokdarm met elkaar verbindt. Hierdoor kan er af en toe wat voedsel mee naar boven komen of kun je veel boeren moeten laten.

Alcohol

Alcohol zorgt ervoor dat spieren ontspannen. In dat geval ontspannen opnieuw de kleppen die de maag en slokdarm met elkaar verbindt. Ook hierdoor kun je last krijgen van brandend maagzuur.

Koffie

Koffie drinken voor het slapen is vragen om moeilijkheden. Sowieso is het niet heel slim om koffie te drinken vlak voordat je gaat slapen, omdat het je energielevel opkrikt, maar dit drankje kan dus ook voor maagzuur zorgen. Dit komt opnieuw door de zuren die in koffie zitten. Toch zin in koffie? Kies dan voor decaf, die heeft een lagere zuurgraad.

Kaas

Kaas is erg vet en die vetten kunnen ook voor brandend maagzuur zorgen. Hoe zachter de kaas, hoe groter dit effect zal zijn. Je kunt daarom het beste gaan voor Parmezaan en Zwitserse kaas.

Citrus

Het is niet slim om zuren ’s avonds vlak voor het slapengaan in te nemen. Citroen en limoen, maar ook groene appels en sinaasappel(sap) bevatten een hoge zuurgraad. Mocht je het wel eten of drinken, dan gebeurt hetzelfde als bij koolzuurhoudende dranken.

Noten

Je zou denken dat een handje noten juist een gezonde snack is om ’s avonds te nemen als je weer trek hebt. Maar ook deze goede vetten zorgen voor maagzuur. Kun je de verleiding toch niet weerstaan? Kies dan voor pistachenoten of amandelen, die zijn wat minder erg.

Bron: Women's Health.