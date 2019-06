Zo verwijder je de brandhaartjes van de eikenprocessierups van je lichaam

De eikenprocessierups houdt de gemoederen flink bezig. Deze week zijn er dubbel zoveel mensen naar de dokter gegaan met klachten die wijzen op contact met de brandhaartjes.

Rode bultjes, jeuk, een branderig gevoel: nee, de brandhaartjes van de eikenprocessierups nestelen zich zeker niet onopgemerkt op je huid. Heb je deze klachten? Dan doe je er goed aan om zo snel mogelijk zelf de brandhaartjes van je lijf te verwijderen.

Plakband of kledingroller

Helaas zijn de brandhaartjes niet met het blote oog te zien. Je zult dus af moeten gaan op waar jij de jeuk voelt en bultjes ziet zitten. Probeer de haartjes met plakband, een kleefpleister of een kledingroller van je huid af te (laten) krijgen. Vergeet ook zeker je rug niet. In de weer geweest met plakband of een kledingroller, maar nog steeds jeuk? Een verzachtende crème, gel of zalf op basis van aloë vera, calendula, menthol of eucalyptus kan de jeuk en branderigheid ietwat verlichten.

Ogen

In principe heb je volgens het Rode Kruis zo’n 2 weken last van de brandhaartjes. Maar ja, je kunt moeilijk met plakband in je ogen of luchtwegen wroeten – plekken waar de brandhaartjes zeker ook terecht kunnen komen. Houd de jeuk langer aan dan 2 weken of heb je er extreem last van? Ga in zo’n geval naar de huisarts, die je mogelijk een medicijn voor kan voorschrijven.

Kleren wassen

Woon of ben je vaak in de omgeving van eikenbomen? Was je gedragen kleding dan voorlopig even op minstens 60 graden, adviseert het Rode Kruis. Zo week je de haartjes makkelijker eruit.

112

Als jen aast de jeuk en rode bultjes ook last krijgt van benauwdheid en een dikke tong en/of dikke liggen en oogleden, kan er sprake zijn van een heftige allergische reactie. Bel in zo’n geval direct 112.

Bron: Rode Kruis. Beeld: ANP