Je brein gezond houden? Zorg dan dat je dít regelmatig eet

We proberen ons hele leven natuurlijk zo gezond én helder mogelijk te blijven. Voeding kan daar een belangrijke rol in spelen. Dít kun je het beste eten om je brein ‘fit’ te houden.

Ondine van de Rest werkt op de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research en weet alles over het verband tussen eten en je brein. Aan Goedgevoel.be vertelt ze: “Wat je eet heeft niet alleen invloed op je lichaam, maar ook op je hersenen. Het blijkt bijvoorbeeld dat een mediterraan voedingspatroon je brein helpt beschermen. Dat dieet bestaat uit veel fruit en groenten en minder vlees en verzadigde vetzuren.”

Voordelen

Een ander eetpatroon dat goed is voor je brein is het MIND-dieet. Dat is een combinatie van het mediterrane dieet en het DASH-dieet. “Het DASH-dieet focust op verse producten, volle granen en magere eiwitten en werd oorspronkelijk vooral gevolgd om een hoge bloeddruk tegen te gaan. Uit Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat volgers van het MIND-dieet maar liefst 53 procent minder kans hebben op alzheimer.”

Vis en vitamine D

Van de Rest: “Ook een portie vis per week verkleint de kans op dementie en achteruitgang. En dan het liefst een vette vissoort die rijk is aan omega 3-vetzuren zoals zalm, tonijn of makreel. Vitamine D zou ook een positief effect hebben op je hersenen. Een goede vitamine D-status blijkt verband te hebben met minder dementie en achteruitgang.”

Niet onbelangrijk: voeding helpt dus flink om je brein gezond te houden, maar zorg ook dat je lichamelijk én mentaal actief blijft. Beweeg elke dag genoeg en train ook je hersenen regelmatig. En dat kan natuurlijk maar al te goed met ons Libelle puzzelboek:

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock