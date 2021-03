Deze site om een brief te schrijven aan je toekomstige zelf gaat viral

TikTok staat vol met handige hacks en leuke tips. Dat is natuurlijk extra welkom nu we in een lockdown zitten. Een voorbeeld daarvan is de website FutureMe.org waar je een brief kunt schrijven aan je toekomstige zelf.

De site, die al bestaat sinds 2002, is herontdekt door jongeren op TikTok. Gek is dat niet: inmiddels snakken we allemaal naar de toekomst.

Over tien jaar

Op FutureMe.org kun je meerdere brieven aan je toekomstige zelf schrijven. Veel mensen kiezen ervoor om meerdere brieven te schrijven die ze over één, vijf jaar en tien jaar versturen. Als de brief af is, kun je een e-mailadres doorgeven en een datum invullen wanneer je de brief wilt ontvangen. De teller op de site gaat tot 2071. Als je niet precies weet wat je in de brief wilt zetten, kun je voorbeelden opzoeken van andere mensen.