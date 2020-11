Omdat je een bril als modeaccessoire ziet of omdat je beslagen glazen verschrikkelijk vindt: de keus voor een bril of lenzen is heel persoonlijk. Maar wat is het beste voor je ogen?

Voordelen bril en lenzen

Er zijn talloze voordelen op te noemen voor het dragen van een bril. Het is gemakkelijk, je kunt mooiste monturen uitkiezen (het liefst bij elke outfit een andere bril) en het geeft je ogen rust. Maar ook voor lenzen valt wat te zeggen. Zo zijn lenzen praktisch tijdens het sporten, ziet niemand ze zitten en corrigeren ze je zicht beter. Dit laatste merk je vooral als je een flinke oogafwijking hebt.