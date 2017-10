Wil je (nog) geen bril? Zó bescherm je je zicht

Waarschijnlijk neem je het voor lief dat je ogen het prima doen. We gebruiken onze ogen elke dag om de mensen te bekijken van wie we houden, ons werk te doen en te genieten van mooie dingen.

Maar doen we weleens moeite om die prachtige kijkers ook gezond te hóuden? Grote kans van niet. Zonde, want er zijn verschillende manieren om je zicht zo lang mogelijk te beschermen.

Uitgebreide oogtest

Laat je ogen eens goed testen. En dan hebben we het niet over de bekende Snellenkaart of een online oogtest die je in 3 minuten maakt. Nee, we hebben het over een uitgebreide oogtest die precies vaststelt hoe ’t gesteld is met de medische conditie van jouw ogen. Vraag bij verschillende opticiens na wat de mogelijkheden zijn: echt de moeite waard.



Beperk je ‘schermtijd’

Dit is een lastige, we weten het. Wie de hele dag naar een telefoon- of computerscherm staart, is niet zo lief voor z’n ogen. Geef die arme ogen af en toe pauze. Na 20 minuten achter je laptop, geef je je ogen 20 seconden pauze.

Zet een UV-werende zonnebril op

Het is belangrijk om je ogen te beschermen tegen sterke UV-straling. Hoewel sommige contactlenzen ook bescherming bieden, is het altijd een goed idee om te investeren in een fatsoenlijke zonnebril.

Gezond dieet

Volgens Elizabeth J. Johnson, onderzoeker aan het Antioxidants Research Laboratory aan de Tufts University in Boston, helpt een gezond voedingspatroon écht om je ogen gezond te houden. Vooral vitamine C en E (die je bijvoorbeeld kan vinden in noten en paprika), bèta-caroteen, (wortelen, zoete aardappel), omega 3 (zalm) en luteïne en zeaxanthine (boerenkool, kool, spinazie) helpen je hierbij een handje.

Superschone contactlenzen

Niemand zit te wachten op een vervelende ooginfectie. Zorg daarom goed voor je lenzen, als je deze hebt. Het is zo eenvoudig en tóch gaan we vaak te makkelijk met onze lenzen om. Was je handen goed met zeep en water voordat je je lenzen in doet, doe ze uit als je gaat zwemmen, spoel je lenzen nooit af met water en maak ze al helemaal niet schoon door ze even gauw in je mond te stoppen.

Lekker niet delen

Ga je nooit zonder make-up de deur uit? Ga dan zorgvuldig om met je make-up. Gebruik kwastjes om het aan te brengen, gooi oogmake-up na 3 maanden weg als het niet op is en – misschien niet zo aardig, maar deel je make-up nóóit met vriendinnen. Even die nieuwe mascara testen in je favoriete drogist is trouwens ook geen slim idee. De laatste tip is wellicht een open deur en toch willen we hem noemen: haal je make-up er ’s avonds af. Zonder uitzondering!

