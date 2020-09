Ben je als brildrager beter beschermd tegen het coronavirus?

Om onszelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus, dragen we op sommige plekken een mondkapje. Maar ben je als brildrager eigenlijk ook beter beschermd?

Ofwel: zorgt het dragen van een bril voor een beter bescherming tegen een coronabesmetting?

Advertentie

Extra bescherming door bril

Wetenschappers in het ziekenhuis Suizhou Zengdu in de Chinese stad Suizhou hebben gekeken of oogbescherming het risico op besmetting misschien nog verder kan verkleinen. Uit onderzoek onder 276 opgenomen Chinese patiënten met corona blijkt dat slechts 16 patiënten (5,8 procent) brildrager is en op een dag meer dan acht uur een bril draagt. Terwijl van alle inwoners van Hubei, de provincie waar het ziekenhuis staat, maar liefst 31,5 procent normaal gesproken een bril draagt.