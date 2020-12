Libelle Legt Uit: hoe besmettelijk is de Britse mutatie van het coronavirus?

In Engeland is een nieuwe mutatie van het coronavirus opgedoken, die voor een snellere verspreiding van het virus lijkt te zorgen. Maar hoe besmettelijk is deze Britse mutatie? Moeten we ons zorgen maken?

Het is nog onduidelijk hoe de mutatie is ontstaan, maar waarschijnlijk is het virus gemuteerd bij een patiënt met een niet goed werkend immuunsysteem. In dat geval kan je lichaam het virus niet verslaan. Hierdoor gaat het virus zich nestelen en wordt het lichaam een plek waar het virus kan muteren.

Harde maatregelen

De nieuwe mutatie zorgt voor veel ongerustheid in het Verenigd Koninkrijk. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft de Britse regering strenge maatregelen aangekondigd. Londen en het zuidoosten van Engeland zitten sinds zaterdag voor twee weken in lockdown. Bovendien is het voor passagiers niet meer mogelijk om per vliegtuig, trein of boot naar Nederland te reizen. Libelle sprak hierover met Inge (35). Zij is bij haar familie in Noord-Engeland en kan geen kant op.

Besmettingspercentage

Hoe zit het nu met de snellere verspreiding? Aangezien de mutatie pas net bekend is, is er nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Er is dan ook (nog) geen bewijs dat aantoont dat de nieuwe variant dodelijker zou zijn. Maar er zijn wel zorgen om het hogere besmettingspercentage. Volgens de Britse premier Boris Johnson is de mutatie namelijk wel 70% besmettelijker dan de variant die we al kennen.

Experts benadrukken dat dit cijfer slechts een uitgangspositie is, een soort gemiddelde van de besmettingspercentages uit verschillende onderzoeken. De ene onderzoeker meldt een hoger besmettingspercentage, terwijl de ander zegt dat het percentage juist lager ligt. Deze onderzoeken zijn nog niet openbaar. Het is daarom nog te vroeg om te zeggen wat het besmettingspercentage precies is en of de nieuwe mutatie daadwerkelijk zorgt voor een snellere verspreiding.

Mutatie in Nederland

In Nederland is tenminste één persoon besmet geweest met de Britse mutatie van het coronavirus. Dit was begin december al . De overheid kan niet uitsluiten dat inmiddels meerdere mensen besmet zijn geraakt met de nieuwe variant.

Vaccinatie

Er is geen reden om aan te nemen dat het onlangs goedgekeurde vaccin niet zou werken tegen deze mutatie. Eventueel kan een aanpassing van het vaccin in de toekomst nodig blijken, maar dit kan relatief eenvoudig zijn.

