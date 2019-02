Wanneer je geëmotioneerd raakt, is de kans groot dat je plots het gevoel krijgt dat je nauwelijks meer kunt slikken. Ademen gaat moeilijker en je tranen wegslikken lijkt een onmogelijke opgave. Je hebt dan te maken met de welbekende brok in je keel. Maar hoe kan dit?

Het is niet voor niets dat het een brok in je keel wordt genoemd. Want wanneer je heftige emoties ervaart, voelt het letterlijk alsof er een grote prop in je slokdarm is genesteld.

Vechten of vluchten

Dit gevoel ontstaat door het natuurlijke vecht- of vluchtrespons van de mens, vertelt klinisch psycholoog Ad Vingerhoets aan Het Laatste Nieuws. Hij legt uit dat als je tranen voelt opkomen, je lichaam dit als stress ervaart. En dus wordt je lichaam automatisch in de startblokken gezet om op de vlucht te kunnen slaan.

Spier in je keel

Hierdoor gaat je hartslag sneller, stijgt de bloedruk en ga je onbewust ook direct vluchtiger ademen. Vingerhoets: “Deze snellere ademhaling beïnvloedt de spier die de opening van de keel bestuurt, de ‘Glottis’ (het midden van het strottenhoofd) genaamd.”

Meer ruimte om te ademen

Deze Glottis wordt ruimer zodat er meer plek komt om te ademen, mocht je inderdaad een sprintje moeten trekken om jezelf in veiligheid te brengen. Wanneer je in zo’n situatie probeert te slikken, moet je hiervoor de Glottis sluiten. Maar omdat deze groter is dan normaal, ontstaat er spierspanning. En dit ongemakkelijke gevoel kan het best omschreven worden als een brok in je keel.

De brok in je keel

Een andere theorie is dat de krop voornamelijk te voelen is wanneer je je tranen probeert te bedwingen. Want wanneer je vecht tegen je emoties probeer je de spieren in je keel te vernauwen, terwijl de Glottis net bezig is om uit te zetten. En je raadt het al: dit voelt niet écht plezierig, waardoor de brok in je keel weer om de hoek komt kijken.

Bron: HLN. Beeld: iStock