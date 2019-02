Déze budgetsupermarkt verkoopt een automatische (!) buikspiertrainer voor een prikkie

Je eet zo gezond mogelijk, gaat geregeld naar de sportschool en tóch lukt het niet om dat vetlaagje onder je navel weg te krijgen. Een beetje resultaat zien na al die moeite zou toch fijn zijn.

Wat we nog liever willen? Resultaat zien zónder moeite. Dat heeft supermarktketen Lidl goed begrepen.

Advertentie

Dit hebben we nodig

Met de zogeheten buikspier-simulatieriem die je daar kunt kopen, train je volgens Lidl de voorste en schuine buikspieren door enkel de band om te doen en de elektrodes hun werk te laten doen. Deze zorgen er namelijk voor dat je buikspieren gestimuleerd worden om samen te trekken. En dat is wat precies wat je zelf ook probeert te doen als je bezig bent met buikspieroefeningen.

Waar halen we ‘m?

Voor het kleine prijsje van €24,95 haal je de band al in huis. Dat valt mee, toch? We moeten nog heel even geduld hebben, maar binnenkort zien we de de buikspier-simulatieriem in de online webshop verschijnen. In de tussentijd voor de zekerheid nog maar wat buikspieroefeningen doen?

Het is natuurlijk altijd belangrijk dat je gezond blijft eten, en daar is de nieuwste Libelle Special volledig aan toegewijd. Veel leesplezier:

Libelle special 2 – Lekker €4,55 Bestel hier

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: WANT.nl. Beeld: iStock