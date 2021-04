Waarom je rond je 50ste ineens een buikje krijgt (en dit doe je eraan)

Heb je de vijftig aangetikt en lijkt zich ineens een buikje te vormen? Geen zorgen, je bent niet de enige. Veel vrouwen hebben last van dat hardnekkige vijftigersbuikje. Maar je kunt er vanaf komen.

En wel zo.

Laten we de eerste grote vraag maar direct uit de weg helpen: hoe komt dat buikje daar? Dat heeft simpelweg te maken met de overgang en je hormonen. De oestrogeenproductie in je eierstokken daalt vanaf je vijftigste en komt in de overgang helemaal tot stilstand. Ondertussen vangt je lichaam – dat oestrogeen gebruikt om je gezondheid te beschermen – dit op door meer testosteron aan te maken. Dit hormoon kan omgezet worden in oestron, iets wat lijkt op oestrogeen. Deze hormoonverandering zorgt ervoor dat het vet in je lichaam aan een herverdeling begint. Het resultaat? Het vet dat zich eerst misschien eerder op je heupen of billen verzamelde, gaat nu op je middel zitten.

Hormonen

Daarbij zorgt het lagere oestrogeenniveau in je lijf ervoor dat je spijsvertering een stuk langzamer gaat. Dat betekent simpelweg dat calorieën verbranden niet meer zo soepel gaat en dat je ook minder calorieën nodig hebt. Dus als je hetzelfde eetpatroon aanhoudt als vóórdat je Sara zag, is de kans nog eens een stuk groter dat je aankomt als je die leeftijd hebt aangetikt. Een kilo of 3 à 5 aankomen vanaf de menopauze, is heel normaal. Alles wat je daarboven aankomt, is te wijten aan je leefstijl. Gemiddeld gezien heb je vanaf je vijftigste namelijk 200 calorieën minder nodig per dag. Vervelend, maar waar.

Buikomtrek onder de 80 centimeter

Het is het gezondst om een buikomtrek onder de 80 centimeter te behouden en je buikje dus een beetje in toom te houden. Zo kun je ook na de menopauze nog een lang, gelukkig, gezond en fit leven leiden. Maar wat kun je doen om dat vijftigersbuikje te doen slinken, of te voorkomen?

Preventie

Ten eerst is het belangrijk om op tijd te beginnen. Probeer halverwege de veertig alvast te beginnen met het aanpassen van je (ongezonde) leefstijl. Beperk je alcoholinname, ga dagelijks wandelen en eet genoeg groentenen fruit. Preventief aan de slag gaan is het beste medicijn tegen een buikje rond je vijftigste.

Beweging

Is dat al te laat? Geen zorgen. Er is een heel goede remedie tegen een buikje en dat is simpelweg: meer beweging! En nee, dan hebben we het niet over meer buikspieroefeningen. Lokaal vet verbranden op één plek van je lichaam is namelijk geen doen. Het is juist goed om voor beweging te kiezen waarbij je spiermassa opbouwt (zodat je buikje steviger wordt) en ondertussen vet verbrandt. Wandelen, fietsen en zwemmen zijn daar perfect voor. Maar natuurlijk kan iets intensievers zoals een HIIT-lesje daarbij geen kwaad.

Niet crashen

Wat ook ontzettend belangrijk is – en knoop dit maar voor eens en voor altijd tussen je oren – : een crashdieet werkt averechts. We herhalen: een crashdieet. Werkt. Averechts. Ja, je valt er absoluut mee af, maar zeker rond of na je menopauze komen de kilo’s die je verliest er weer extra hard aan als je weer normaal gaat eten. Blijf dus gewoon eten, maar kies voor gezonde, verse producten en eet in kleinere porties.

Accepteren

En misschien wel de belangrijkste tip voor vrouwen met een vijftigersbuikje: laat het los. Hoe graag je ook dat lichaam weer terug zou willen dat je ziet op de foto’s van vroeger: het gaat niet gebeuren. Je hebt een ander lijf gekregen door de jaren heen. Je lichaam heeft hartstikke veel ondergaan en heeft je al die tijd gedragen en ondersteund. Het is absoluut niet gek dat dat lijf er na een halve eeuw niet meer uitziet als vroeger. Verwacht dat ook niet van jezelf.

We weten inmiddels allemaal dat het overslaan van je ontbijt niet slim is. Maar wat moet je dan wél ontbijten? Nou, dit.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Libelle.be. Beeld: Getty Images.