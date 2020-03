Buikje? Zo ontdek je of je echt te zwaar bent of alleen te weinig spierkracht hebt

Probeer je al een hele tijd wat kilo’s kwijt te raken, maar blijf je maar zitten met dat buikje? Volgens een Leidse hoogleraar hoeft dat niet altijd buikvet te zijn.

Rudi Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde en hij heeft er een verklaring voor waarom veel mensen op latere leeftijd een appelfiguur krijgen. Lees: het gewicht zit vooral rond de borsten, buik en billen.

Verzakte buikwand

Veel vrouwen lukt het naarmate ze ouder worden minder goed (of minder snel) om van hun buikje af te komen. Dat kan volgens Westendorp ook komen door een verzakte buikwand. In een gesprek met de Volkskrant legt hij uit: “Ouderen bewegen minder en dat leidt tot spierverlies. Vanaf 50-jarige leeftijd kan dat rap gaan. Doordat hun rug- en buikspieren verslappen, zakken ze in.”

Bed-test

Controleren of jouw spieren ook minder sterk zijn? Dat kan met de zogeheten ‘bed-test’. Wanneer je buikje weg is als je op je rug ligt, dan kan het zijn dat de buikwand inderdaad is verzakt. Is dat niet het geval? Dan kan het misschien geen kwaad om wat gewicht te verliezen. Een verzakking kun je verhelpen door je rug- en buikspieren te trainen, daarmee kun je al heel snel resultaat zien.

Bron: Volkskrant.nl. Beeld: iStock