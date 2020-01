Regelmatig buikpijn? Volgens onderzoekers is dít de simpele oplossing

Heb je regelmatig last van buikpijn of maag- en darmklachten? Volgens nieuw onderzoek heeft blootstelling aan frisse buitenlucht een positieve invloed op je darmflora.

We weten allemaal dat het gezond is om regelmatig een frisse neus te halen door te wandelen in de natuur. Maar nieuw onderzoek van de universiteit van Adelaide (Australië) blijkt frisse, groene buitenlucht ook goed kan helpen tegen buikklachten.

Helende werking

Je krijgt meestal buikpijn als de samenstelling van je darmflora verstoord is. Op dat moment hebben ongezonde darmbacteriën de overhand, waardoor het gaat rommelen van binnen en je buikpijn krijgt. Aangezien de natuur een helende werking kan hebben bij psychische aandoeningen, besloten wetenschappers van de Universiteit van Adelaide te onderzoeken welke invloed een groene omgeving heeft op onze darmflora. Het onderzoek hebben ze uitgevoerd op 54 muizen. Ze werden opgedeeld in 2 groepen: de ene groep leefde een tijd lang in een groene omgeving met veel biodiversiteit, de andere groep leefde in een ruimte met zeer lage biodiversiteit.

Minder angstig

Het resultaat? De samenstelling van de darmflora van de eerste groep was duidelijk verbeterd, terwijl de onderzoekers geen verschil zagen bij de muizen die binnen werden gehouden. “Hieruit kunnen we concluderen dat blootstelling aan natuurlijke biodiversiteit de darmen gunstig kan beïnvloeden”, legt hoofdauteur Craig Liddicoat. Volgens de onderzoeker had de veranderende darmflora niet alleen invloed op eventuele buikklachten. “Door de blootstelling aan biodiversiteit had de eerste groep muizen ook minder last van angstig gedrag.”

Dus heb je buikpijn? Ga dan lekker de natuur in voor een helende wandeling.

