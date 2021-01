Buikvet verliezen en toch kaas eten? Deze kaas kun je gewoon eten als je wilt afvallen

Ben jij groot fan van The Crown? Dan heb je vast al de nodige uurtjes besteed aan het uitzoeken wat er van de verhaallijn klopt en wat niet.

Experts ontdekten deze drie fouten in de serie. Was jou dit ook al opgevallen?

Als eerste is het experts opgevallen dat de lengtes van veel personages niet kloppen. Soms heeft een acteur een hele andere lengte dan dat zijn personage in werkelijkheid had. Dat maakt dat de verhoudingen onjuist zijn.

Elizabeth en Margaret

Zo zouden koningin Elizabeth en haar zus prinses Margaret in het echt bijna precies even lang zijn. In de serie is Claire Foy, die Elizabeth speelt, wel van de juiste lengte, maar Vanessa Kirby die prinses Margaret speelt is tien centimeter langer. In de scènes waarbij de twee samenlopen, valt dat op en dat vinden experts toch jammer. Ook acteur John Lithgow die Winston Churchill speelt, zou een stuk langer zijn dan Churchill in werkelijkheid was.

Philip en zijn moeder

Daarnaast zou de manier waarop de band van prins Philip en zijn moeder Alice is neergezet niet kloppend zijn. In seizoen drie zien we namelijk dat de relatie tussen de twee nogal vervreemd is. In het echt zou dit niet het geval zijn geweest. Moeder en zoon hebben elkaar volgens experts in die periode juist veel bezocht.

Babybuik van Elizabeth

Een andere fout heeft alles te maken met een babybuik. Of juist het gebrek daaraan. In aflevering acht van seizoen twee krijgt de queen het nieuws dat president Kennedy is vermoord op 22 november 1963. In het echt was Elizabeth op dat moment zes maanden zwanger van haar zoon Edward. In die aflevering is er alleen geen babybuik te zien.

