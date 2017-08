Buiten of binnen op een hardloopband rennen: híer verbrand je de meeste calorieën mee

Wie fit het najaar in wil weet: er moet bewogen worden. Natuurlijk is hardlopen dan altijd een goed idee.

En met de nieuwe richtlijn, die aangeeft dat we 150 minuten per week zouden moeten bewegen om fit te blijven, kunnen we niet vaak genoeg op de hardloopband staan. Of in het bos rennen.

Stap voor stap

Waar verbrand je nu eigenlijk de meeste calorieën; binnen of juist buitenshuis? Dr. John Porcari, directeur aan de Universiteit van Wisconsin weet het antwoord. Volgens hem is het beter om buiten te gaan lopen dan binnen als het je puur gaat om calorieën verbranden.

Hobbels in de weg

De loopband helpt je namelijk onbewust bij elke stap een beetje. Omdat de band draait is het iets makkelijker om snel stappen te zetten. Buiten moet je natuurlijk alles zelf doen en dat kost je net iets meer energie. “Je verbrandt waarschijnlijk ongeveer 3 tot 7 procent meer calorieën door buiten te lopen dan op een loopband”, aldus John. Daarnaast heb je buiten natuurlijk te maken met tegenwind of andere omstandigheden, zoals hobbels op de weg of zandpaden, die het lopen ook bemoeilijken.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock