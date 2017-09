Broodje aap? Door dít in je koffie te doen zou je kilo's afvallen

Dat koffie tot op zekere hoogte goed is voor je gezondheid, weten we. Maar het advies om naast olie ook boter in je bakkie pleur te stoppen? Dát kenden wij nog niet.

‘Bulletproof koffie’ is de kersverse trend in Amerika en koffieland. Zwarte koffie, waar je geen melk of hippe siroop in schenkt, maar 2 eetlepels pure boter en 2 eetlepels mct-rijke olie (kokosolie, bijvoorbeeld) in schept. En daar zou je dan ook nog eens kilo’s van afvallen.

Afvallen door boter te drinken?

De paradox kan haast niet groter zijn: afvallen door pure boter te drinken. 1 kop bulletproof koffie bevat 500 calorieën en zo’n 51 gram verzadigd vet. Maar het brein achter bulletproof koffie, de Amerikaanse Dave Asprey, zweert er toch echt bij. Hij werd geïnspireerd door een boterthee toen hij op reis was in Tibet. Hij voelde zich geweldig na het drinken hiervan. Eenmaal thuis, kwam hij dus met het idee om boter en olie in zijn koffie te stoppen. Hij begon het iedere ochtend te drinken in plaats van zijn ontbijt, at de rest van de dag gewoon ‘normaal’, en viel naar eigen zeggen kilo’s af. Hij geeft het drankje zelfs aan zijn 2 jonge kinderen.

Energie

Bulletproof koffie heeft al een hele schare fans, als we Daily Mail mogen geloven. Omdat het lekker zou zijn (superromig), maar ook omdat ze heilig geloven in de gezondheidsvoordelen van het boterige warme drankje. Zo zou de boter met omega 3 hartstikke goed zijn voor je brein en zorgen voor een langer verzadigd gevoel. En de mct-rijke olie zou weer zorgen voor energie, dankzij het vetzuur triglyceride.

Makkelijk diëten

Angela Middleton (55) is zo’n fan die zweert bij bulletproof koffie. Ze beweert in 2 maanden tijd 5 kilo te zijn afgevallen door het drinken ervan. “Ik ben nooit fan geweest van diëten en heb altijd biologische koffie met room gedronken. Ik heb ieder suf dieet gevolg, maar bulletproof koffie drinken als ontbijt en vervolgens de rest van de dag normaal eten, is zoveel makkelijker.”

Misselijk

Hmm, is dit allemaal lariekoek, of zit er wat logica in? We vroegen het Libelle’s voedingsexpert Astrid Postma-Smeets. Zij zou bepaald niet snel een kopje bulletproof koffie aan haar lippen zetten. “Als je deze koffie drinkt als ontbijt, geven de vetten waarschijnlijk wel een beetje een verzadigd gevoel. Maar je mist wel het volume in je maag dat een echt ontbijt geeft, dat bijvoorbeeld uit een kopje koffie, een beker melk en wat brood en fruit bestaat. Er zijn geen onderzoeken die overtuigend aantonen dat het eten van een heel vet ontbijt ervoor zorgt dat je gewicht verliest. Het zou misschien wel zo kunnen zijn dat je misselijk wordt van deze drank en daarna een hele tijd geen zin meer hebt in eten, maar normaal gesproken krijg je dan later op de dag weer honger.”

Verzadigd vet nergens goed voor

Ook over de boter en olie is Astrid kritisch: “In de boter en het kokosvet zit heel veel verzadigd vet. De Gezondheidsraad heeft in 2015 geconcludeerd dat het beter is om verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. Er is sindsdien geen onderzoek verschenen dat heeft aangetoond dat dit niet klopt en dat het eten van veel verzadigd vet wél ergens goed voor zou zijn.”

Hallo, vitamines?

Daarbij is het kauwen op voedsel een groot gemis, kaart Astrid aan. “Dat draagt ook bij aan een verzadigd gevoel, doordat de kauwbeweging voor je hersenen al een signaal is dat er voedsel in aantocht is. Ook mis je allerlei voedingstoffen als je deze koffie neemt in plaats van een ontbijt met bijvoorbeeld zuivel (vitamine B12, calcium), volkoren graanproducten (vezels, ijzer) en fruit (vitamine C). Die zul je dus op een ander moment op de dag extra moeten binnen krijgen.”

Gezondste koffie

Hoe we ons kopje goud dan het best kunnen drinken? “Koffie kun je het best gefilterd en zwart drinken, of met een beetje melk of plantaardige zuivelvervanger”, zegt Astrid stellig. “Dan heb je alle voordelen van de eigenschappen van koffie, namelijk cafeïne, en zo min mogelijk extra voedingstoffen zoals suiker of verzadigd vet.”

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock