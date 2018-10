Eén op de zes mensen heeft burn-outklachten: dit kun je eraan doen

Meer en meer Nederlanders hebben een burn-out: het lijkt tegenwoordig bijna onvermijdelijk met de hoge werkdruk. Maar wanneer is er nou sprake van een burn-out, en wat kun je eraan doen? Universitair docent Roel Schouteten geeft in het AD tekst en uitleg.

Uit cijfers van onderzoekbureau TNO blijkt dat 16 procent van de werknemers in ons land last heeft van burn-outklachten als gevolg van een te hoge werkdruk.

Besmettelijk

Tegen het AD zegt Roel Schouteten, universitair docent strategisch personeelsmanagement, dat ‘het wel besmettelijk lijkt’. Hij noemt ‘werkdruk’ een lastig begrip dat over het algemeen fout wordt geïnterpreteerd. “Mensen die te veel moeten doen in te weinig tijd praten ook over een hoge werkdruk. Die definitie van werkdruk is een beetje een eigen leven gaan leiden.” Van te hoge werkdruk spreek je als je werk te veel van je vraagt terwijl je te weinig mogelijkheden hebt om daaraan te voldoen. Dat kan, als het te lang duurt, leiden tot een burn-out.

Problematisch

Schouteten: “Als iemand klaagt over hoge werkdruk zijn organisaties geneigd om snel te grijpen naar individuele maatregelen. Een werknemer wordt naar cursus time-management of mindfulness gestuurd en daarmee is de zaak dan afgehandeld. Maar als er sprake is van iemand die langdurig over zijn eigen grenzen heen gaat en er tegelijkertijd op de werkplek niks verandert, kun je ervan uitgaan dat het weer misgaat.”

Doorademen

Hoe kun je het probleem wel oplossen? “Vooral blijven doorademen,” zegt de universitaire docent. “In veel sectoren zoals zorg en onderwijs willen mensen graag voldoen aan hun taak. Ervaar je dan toch een probleem? Ga op zoek naar de kiem. Als je die hebt gevonden ga je maatregelen nemen. Dat kan natuurlijk met behulp van ondernemingsraden en vakbonden, maar onderschat ook vooral niet de kracht van een goed gesprek met de baas.”

Daarnaast nog een aantal andere tips:

1. Praat over je problemen

Als je last hebt van problemen of stress, praat er dan over. Door je problemen en zorgen te benoemen, heb je er ook beter vat op. Je ziet sneller wat er aan de hand is en wat je eventueel kunt doen om het op te lossen. Alles opkroppen kan ervoor zorgen dat je emoties zich opstapelen en uiteindelijk overkoken.

2. Vraag om hulp

Een ander om hulp vragen is géén teken van zwakte, maar getuigt juist van zelfkennis en zelfredzaamheid. Als je iemand vindt die je kan helpen, valt er vaak een grote last van je schouders.

3. Beweeg voldoende

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Sport minstens één keer per week, neem de trap in de plaats van de lift, fiets, wandel of zwem. Beweging verhoogt je energiepeil en doorzettingsvermogen. Sport zorgt ook voor afleiding en brengt je geest tot rust.

4. Doe eens gek

Durf soms uit je comfortzone te stappen. Nieuwe dingen uitproberen kan frisse energie geven. Zo houd je het enthousiasme in je persoonlijke en werkende leven erin.

Bron: AD. Beeld: iStock