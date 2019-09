Dít is hoe een burn-out jouw leven positief kan veranderen

Te veel moeten, een hoge werkdruk en niet genoeg rust. Hét recept voor een pittige burn-out. Inmiddels heeft zo’n 14% van de Nederlanders er last van. Dat klinkt niet goed… Maar wist je dat zo’n burn-out ook positieve effecten op je leven kan hebben?

Misschien heb je mensen het weleens horen zeggen: ‘Die ervaring heeft mijn kijk op het leven totaal veranderd’ of ‘Ik ben een ander mens sinds die nare periode’. Deze groei die mensen ervaren na een vervelende periode is een wetenschappelijk fenomeen genaamd PTG: Post-Traumatische Groei.

Nieuwe levenslust

In het kort houdt dit in dat we juist enorm kunnen groeien van traumatische gebeurtenissen in ons leven. Vaak zorgen deze momenten voor een nieuwe levenslust naderhand. Daardoor kun je als een sterker mens uit een vervelende periode komen. Wat zo’n trauma inhoudt, is voor iedereen verschillend. Voor de één is dat ontslagen worden op werk, voor de ander het verliezen van een dierbare. Maar ook het doormaken van een burn-out kan voor velen een trauma zijn.

Bewuster leven

Daarom deed Geert Vonk, coach en begeleider bij mensen die met burn-outklachten kampen, onderzoek naar de relatie tussen PTG en een burn-out. Hieruit bleek dat ook bij mensen die een burn-out hebben gehad, PTG kon ontstaan, waarna hun leven een positieve wending neemt. Dit resulteert vaak in een hoger niveau van functioneren en een bewustere en hogere kwaliteit van leven. Juist omdat deze mensen in een dal hebben gezeten, waarderen zij de hoogtes van het leven des te meer.

Heb jij last van stress en ben je bang dat je tegen een burn-out aan zit? In deze video legt Dokter Rutger je uit wat een burn-out is en wat je ertegen kunt doen.

Bron: HRcommunity. Beeld: iStock