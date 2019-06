Burn-outs komen vooral in déze beroepsgroep veel voor

Een hoge werkdruk, een overvolle agenda en een druk gezinsleven… het is niet altijd gemakkelijk om tussen de bedrijven door te ontspannen. Burn-outs liggen dan ook op de loer. Maar vooral mensen in de zorgsector blijken er extreem veel last van te hebben, meldt het AD.

1 op de 8 jonge werknemers in de zorg kampt met een burn-out. Dit blijkt uit een inventarisatie van CNV Jongeren.

Burn-outs

De grote personeelstekorten en de daardoor intense werkdruk hebben grootse gevolgen, blijkt uit de inventarisatie. Want niet alleen kampen veel jonge werknemers met een burn-out, ook zit 1 op de 3 werknemers uit de zorgsector thuis met flinke vermoeidheidsklachten.

Oorzaken

Uit het rapport van CNV Jongeren kwamen de grootste redenen voor de burn-outs naar boven, met prestatiedruk als grootste oorzaak. Andere veelgenoemde redenen voor vermoeidheidsklachten waren een negatieve werksfeer (23%), personeelstekort (14%) en tijdsdruk (12%).

Gedragsverandering

De cijfers liegen er niet om. Sinds 2013 is het aantal mensen dat langdurig thuis zit met vermoeidheidsklachten met 16% gestegen. Justine Feitsma van CNV Jongeren legt aan AD uit dat een gedragsverandering nodig is, maar dat dit lastig is. “Toch zijn er veel kleine trucjes die het makkelijker maken. Bijvoorbeeld door aan je partner of collega te vertellen dat je meer wilt gaan sporten. Dan ben je eerder geneigd het ook te doen.”

Verklaring

Volgens verpleegkundige Kim is de persoonlijkheid van verplegers een grote oorzaak. “Iedereen in de zorg denkt eerst aan een ander. Mensen zijn heel zorgzaam, willen heel graag klaarstaan voor patiënten en collega’s, en het voelt dan heel onnatuurlijk om eerst aan jezelf te denken. Maar soms is het even nodig om egoïstisch te zijn.”

Bron: AD. Beeld: iStock