Libelle Legt Uit: zit er meer cafeïne in thee of in cola?

Cafeïne linken we het snelst aan koffie, maar het stofje zit ook in thee en cola. Maar waar zit dan meer cafeïne: thee of cola?

Het antwoord zal je vast verrassen.

Theïne

De meeste cafeïne zit namelijk niet in cola. Nee, in zwarte en groene thee zit dubbel (!) zoveel. Per 100 milliliter thee zit namelijk 25 milligram cafeïne, terwijl er per 100 milliliter cola 10 gram van in zit. En om een nog duidelijker beeld te schetsen: in een kopje thee van 125 milliliter zit 30 gram cafeïne en in een glas cola van 180 milliliter 18 gram.

Cafeïnevrije thee en cola

Als je gevoelig bent voor cafeïne maar graag nog een kopje thee drinkt voor het slapengaan, kun je het best voor kruidenthee zoals rooibos gaan. Daar zit van nature geen cafeïne in. En wist je dat er ook cafeïnevrije cola bestaat? Die kun je in de meeste supermarkten kopen.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock