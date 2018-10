Nieuw voorgerecht op de kaart: bestel eens een frikandelcarpaccio

We hadden al de frikandellenvlaai en de frikandellensoep en aan dat illustere rijtje kunnen we nu ook de frikandelcarpaccio toevoegen. Dat is het nieuwste verzinsel van een cafetaria in Veenendaal.

Bij cafetaria ’t Huus 2.0 houden ze wel van een experimentje links en rechts. In 2016 kwamen ze al op de proppen met het frietje softijs. Nederland ging niet bepaald massaal aan de friet met ijs, maar dat weerhoudt de snackbar er niet van opnieuw met een originele creatie te komen. Ditmaal gaan ze voor de frikandellencarpaccio.

Mayo-currysaus

Carpaccio is lekker, frikandellen zijn lekker, dus wat is er eigenlijk mis met dit nieuwe gerecht? De creatie bestaat uit 1,5 flinterdun gesneden frikandel afgetopt met onder meer mayo-currysaus, tomaat en komkommer. Voor 5,75 euro heb je al een frikandelcarpaccio en indien gewenst kan het gerecht ook met een ander sausje bereid worden.

Ontdekkingstoer

Als je helemaal op de culinaire ontdekkingstoer wil gaan, bestel je ook meteen dat frietje softijs. Die staat namelijk ook nog steeds op de kaart. “Hij wordt niet meer zo heel veel verkocht, maar we maken hem nog steeds als klanten dat willen”, zegt eigenaar Nina Visser tegen AD.

Allemaal in een drafje naar Veenendaal dit weekend?

