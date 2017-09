Zóveel calorieën verbrand je in de sauna

Twijfel je of je een dagje spa wilt boeken? Gewoon doen.

Je verbrandt er namelijk een hoop calorieën mee – naast het feit dat je er ook lekker van ontspant en er dieper door slaapt. Sterker nog: een bezoekje aan de sauna staat gelijk aan een half uur wandelen.

Vet

Je zou namelijk zó 300 kilocalorieën ‘weg zweten’. Kijk, dat is nog eens een leuke manier van afvallen. Het heeft veel te maken met vochtverlies. Je raakt namelijk per sauna-sessie een halve liter vocht kwijt. Tja, dat scheelt ook gelijk al in gewicht natuurlijk, maar dat komt er ook gewoon weer aan als je water drinkt. Toch is het niet nadelig voor de lijn om een kwartiertje te gaan puffen in een houten cabine: omdat je hart sneller gaat kloppen in de sauna zorgt dit automatisch voor een hogere vetverbranding. Ook werkt het zitten in de hitte stimulerend voor je algehele metabolisme.

Koortsig

Wist je dat je beter niet naar de sauna kunt gaan als je koorts hebt? Vaak hoor je mensen zeggen dat je die koorts ‘er lekker uit moet zweten’, maar het kan juist gevaarlijk zijn. Je lichaam is dan namelijk al hard aan het vechten tegen bacteriën en virussen en kan al die hitte dan niet gebruiken. Wél is het ontzettend goed voor je lijf als je gewrichtspijn of spierpijn hebt.

