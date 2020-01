Zoveel calorieën moet je minstens binnenkrijgen als je aan het afvallen bent

Is jouw goede voornemen dit jaar om een paar kilo’s kwijt te raken? Dat kan natuurlijk met sporten en minder eten, máár het is bij afvallen ook heel belangrijk dat je niet te weinig eet.

Op een paar blaadjes sla kun je echt niet leven en dat is zeker niet de goede manier om af te vallen. Om af te vallen, moet je uiteindelijk minder calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt. Minder eten is dus wel belangrijk bij afvallen, maar dat betekent niet dat weinig eten een goed idee is.

Advertentie

Calorieën

Ook als je aan het afvallen bent, is het goed om een minimum aantal calorieën binnen te krijgen. Normaal heeft een vrouw per dag zo’n 2000 calorieën nodig. Tijdens een dieet is dit zo’n 1500 calorieën per dag. Bij mannen is dit op een normale dag 2500 calorieën en tijdens een dieet 1800. Dit kun je het beste verdelen door regelmatig te eten. Kies 3 hoofdmaaltijden per dag zodat je minder snel zin hebt om te gaan snacken. Het Voedingscentrum raadt aan om het aantal keren dat je tussen maaltijden door eet te beperken.

BEKIJK OOK: Waarom afvallen zoveel makkelijker is als je geen alcohol drinkt:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Voedingscentrum.nl. Beeld: iStock