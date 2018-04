Zoveel calorieën verbrand je extra als het buiten warm is

Het is zweten en puffen op dit moment: vandaag was de eerste officiële zomerdag van 2018. Dat betekent korte jurkjes, luchtige slippers en rieten hoedjes tegen de zon.

Wat ziet het land er toch gelijk anders uit, met die warmte en die zon. Heerlijk.

Zweetdruppels zijn goed voor je

Het mooie weer is niet alleen goed voor ons humeur, nee. Het is ook goed voor de lijn, zo blijkt. We verbranden namelijk méér calorieën als het mooi weer is buiten. Als het namelijk erg warm is dan moet je lichaam harder werken om die basistemperatuur van je lichaam aan te houden. Je gaat meer zweten. Deze actie van je lijf kost je energie en dus verbrand je er calorieën mee. Het is niet gek veel meer dan wanneer het koud is, maar toch verbrand je zeker een paar calorieën extra als het buiten warmer is.

Winter

En dat is niet alles. Want de zomer is de beste tijd om wat kilo’s kwijt te raken. Dat komt omdat je door warm weer vaker dorst hebt en je buik dus vult met water. Daarnaast heb je minder eetlust als het snikheet is. In de winter als het koud is, verbrand je sowieso minder calorieën. Je lichaam kan namelijk beter warmte vasthouden dan dat het die warmte weer kwijtraakt, wat met zomerweer het geval is. Ook heb je meer honger doordat het buiten donkerder is dan in de zomer, waardoor je automatisch meer eet. Kortom, geniet van het begin van dit o zo fijne seizoen.

Bron: The New Daily. Beeld: iStock