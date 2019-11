Zoveel calorieën verbrand je met één keer het bed opmaken

Het is voor velen niet bepaald een geliefd klusje: het bed opmaken. Dat gehannes met lakens, slopen en dekbedden…

Het kan nogal een heel karwei zijn. Zeker met een tweepersoonsbed.

Wat lekkers toe

Maar als je dan toch bezig bent met die bedden dan kun je maar beter weten wat het doet voor jóu. Bedden opmaken zorgt namelijk wel voor de nodige verbrande calorieën en dat is dus lang niet slecht voor de lijn.

Met het opmaken van het bed verbrand je namelijk 50 calorieën per uur. Zeg dat je met een tweepersoonsbed afhalen en opmaken zó een half uur bezig bent, nou, dan is dat vervelende klusje toch goed voor het verbranden van 25 calorieën. En verschoon je ook de bedden van je kinderen, dan kan het behoorlijk aantikken. Met vier bedden in totaal ben je gemakkelijk alweer 100 calorieën kwijt. En dan kun je met een gerust hart weer een handvol drop eten.

Beeld: iStock