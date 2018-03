Zóveel calorieën verbrand je minder op een elektrische fiets

Fietsen zonder weerstand is al lang geen utopie meer. De elektrische fiets is niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld en de verkoopcijfers blijven stijgen. Maar hoeveel calorieën verbrand je tegenwoordig met fietsen ‘nieuwe stijl’?

Er kleven natuurlijk ontelbaar veel voordelen aan de nieuwe fiets. Een frisse neus, mobiliteit ten top én je bent lekker in beweging, want je moet toch echt zelf blijven trappen. Maar juist daar zit een groot verschil. Waar je op de ‘gewone’ fiets na een lange rit echt spierpijn kan voelen, stap je na ellenlange kilometers op de zogenoemde e-bike, zo fris als een hoentje van je fiets.

Stadsfiets

Calorieverbranding hangt sterk af van je gewicht, de mate van intensiviteit van je fietstocht en de fiets(banden) waarop je fietst. Gemiddeld fiets je op een gewone, degelijke stadsfiets zo’n 20 km per uur. Op deze snelheid krijg je het lekker warm van de inspanning, maar heb je nog genoeg lucht over om je fietspartner van de laatste roddels te voorzien. Houd je het een uurtje op deze snelheid vol, dan betekent dat voor een persoon van 70 kilogram een calorieverbranding van 591 kcal. Toch weer een handjevol pinda’s.

E-bike

Verruil je jouw stadsfiets in voor een e-bike, dan lever je toch aardig wat calorieën in. Als je een uurtje gebruik maakt van gemiddelde trapondersteuning en uitkomt op een snelheid van 20 km per uur, dan verbrand je 260 kcal op 70 kg. Een verschil van 331 kcal, en dat per uur! Misschien nog een wachten met de aanschaf van een nieuwe fiets?

Wil jij weten hoeveel calorieën jij verbrand op de fiets? Reken het uit met deze handige rekentool op www.calorieenverbranden.nl.

Beeld: iStock