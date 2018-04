Zoveel calorieën verbrand je als je gemasseerd wordt

Is het lang geleden dat je partner je eens lekker gekneden en gekroeld heeft? Dan is het de hoogste tijd om weer eens te onderhandelen over een massage.

Een massage is namelijk goed voor de bloedsomloop en het verbetert ook de doorbloeding in de huid.

Goed voor je

Dat is handig als je wat wilt afvallen. Een massage helpt je om je huid strakker en jonger te krijgen. Hiermee voorkom je dus sneller dat je wat overtollig vel overhoudt, als je bent afgevallen. Ook worden afvalstoffen beter uit je lichaam vervoerd. Door vaak een massage te krijgen zit je werkelijk lekkerder in je vel.

Dat is niet alles: je verbrandt ook nog eens 67 calorieën per uur dat je gemasseerd wordt. Dat is meer dan dat je verliest tijdens het slapen: dan raak je 63 calorieën per uur kwijt. Dus, kom maar op met die olie en handen. Want op deze manier afvallen klinkt wel héél erg fijn…

Beeld: iStock