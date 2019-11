Zóveel calorieën zitten er in 1 hap stamppot

Als het buiten fris is, is niets zo lekker als een warm bord met Hollandse stamppot. Hutspot, boerenkool, andijvie, zuurkool… Allemaal even lekker.

Maar wat is nou het beste voor de lijn, als we toch niet al te veel willen uitdijen onder onze dikke wintertrui?

Een bord stamppot komt ongeveer neer op 400 gram per persoon. Het verschilt per stamppot hoeveel calorieën je per portie binnenkrijgt. Zo zitten er in 1 bord boerenkool 336 calorieën, in hutspot 244 calorieën, in andijvie 256 calorieën en in zuurkool ‘maar’ 212 calorieën.

Nog lang geen lente

Wat is dat dan per hap? Zeg dat je met een beetje goede hap 10 gram eet. Dan is 1 hap boerenkool goed voor 8,4 calorieën. Dat is dan ook gelijk de ‘slechtste’ van allemaal. Een hap hutspot komt uit op 6,1 calorieën, een hap andijviestamppot is 6,4 calorieën en met een hapje zuurkool kom je aan de 5,3 calorieën. Maar, let wel… Dit is zónder jus, gehaktbal of rookworst. Maar ach, die warme wintertrui bedekt gelukkig een hoop. Zéker tot aan maart volgend jaar.

Bron: Dieet planeet. Beeld: iStock