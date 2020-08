Wow: zoveel calorieën verbrand je met 10 minuten hoelahoepen

Hoelahoepen roept misschien wel nostalgische gevoelens bij je op, omdat je het vroeger als kind deed. Maar wist je dat je het ook als sport kunt doen? Sterker nog: je verbrandt er behoorlijk wat calorieën mee.

Zelfs als je maar 10 minuten per dag hoelahoept, heeft dit een positief effect op je lijf.

Trommel je vriendinnen op

Hoelahoepen is leuk om te doen, zeker als je het samen doet met een groep vriendinnen. Het is vaak even oefenen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het makkelijk te doen. Niet alleen zullen jij en je vriendinnen heel wat te lachen hebben tijdens het hoelahoepen, het is ook een ontzettend goede work-out. Je traint er namelijk een heleboel spieren mee.