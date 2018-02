Zoveel calorieën scheelt het als je koffie zonder melk en suiker drinkt

Een zwart bakkie koffie, dus zonder melk of suiker, heeft nul calorieën. Maar wat gebeurt er met dat aantal als je een klontje suiker of een wolkje melk toevoegt? Of als je een latte of cappuccino drinkt?





Suiker en melk

In een suikerklontje zitten 20 calorieën, in een wolkje koffiemelk gemiddeld zo’n 10 calorieën. Dat betekent je dat 30 calorieën aan een kopje toevoegt. In Nederland drinken we gemiddeld 2,4 kopjes kopjes koffie per dag. Dat betekent dat je per week 504 calorieën wegdrinkt. Dat scheelt met andere woorden bijna een avondmaaltijd.

Koffie uit huis

Als je in een tentje buiten de deur een koffie haalt of een latte op het station drinkt, zit er vaak meer melk bij en wordt het aantal calorieën dus hoger. Een grote cappuccino bevat ongeveer 32 calorieën, nog meer als je er suiker aan toevoegt. Een grote beker koffie verkeerd (of latte) telt er nog meer: 75 kcal. Stel dat je er daar 2,4 per dag van drinkt: dan zit je op 1260.

Sojamelk

Het wordt pas echt veel als je een latte met sojamelk bestelt, bijvoorbeeld van de Starbucks. Een ‘grande latte soja’ bevat maar liefst 160 calorieën. Als je er daar dus 2,4 van drinkt (ook niet heel lekker voor je portemonnee natuurlijk!), zit je binnen een week al op 2688 calorieën. Dat is meer dan de dagelijkse aanbevolen hoeveel aan kcal, want dat ligt op 2000. Het scheelt je dus meer dan een hele dag eten in de week.

