Zoveel calorieën verbrand je met 1 minuut zwemmen

Dat zwemmen goed voor je is wisten we natuurlijk al. En het fijne is: iedereen kan het, zwemmen geeft je doorbloeding een boost én je komt strakker in je vel te zitten. Naast deze voordelen heeft zwemmen nog een groot voordeel: je verbrandt er binnen no-time veel calorieën mee.

Met een minuut baantjes zwemmen verbrand je namelijk ongeveer 6 calorieën. Wel hangt het aantal af van je gewicht. Omdat het per persoon verschillend is, vind je hieronder een handig overzicht waarin je in een handomdraai kunt zien hoeveel calorieën jij verbrandt met baantjes zwemmen. Wij vertrekken alvast naar het zwembad!

Als je 50 kg weegt verbrand je:

met 15 minuten 60 calorieën

met 30 minuten 133 calorieën

met 45 minuten 199 calorieën

met 60 minuten 265 calorieën

Als je 60 kg weegt verbrand je:

met 15 minuten 80 calorieën

met 30 minuten 159 calorieën

met 45 minuten 239 calorieën

met 60 minuten 318 calorieën

Als je 70 kg weegt verband je:

met 15 minuten 93 calorieën

met 30 minuten 186 calorieën

met 45 minuten 278 calorieën

met 60 minuten 371 calorieën

Als je 80 kg weegt verbrand je:

met 15 minuten 106 calorieën

met 30 minuten 212 calorieën

met 45 minuten 318 calorieën

met 60 minuten 424 calorieën

Vaker zwemmen

Heeft dit je al enthousiast gemaakt om (meer) baantjes te gaan zwemmen? Vaker zwemmen zorgt ervoor dat je nóg meer calorieën verbrandt. Zo heeft een ervaren zwemmer minder tijd nodig voordat de vetverbranding op gang komt. Dit komt doordat zij een goede conditie hebben opgebouwd, en een goede conditie betekent een langere uithoudingsvermogen en meer calorieën verbranden. Een goede reden dus om vaker baantjes te gaan zwemmen!

Bron: Gezond.be, Beeld: iStock.